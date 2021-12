Maune Kea : légère hausse après le grand bouleversement

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies progresse timidement à l'ouverture du marché parisien avec un titre en hausse de 3% à 0,76 euro. L'inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), a annoncé une refonte totale de sa stratégie ainsi que le départ avec effet immédiat de son directeur général Robert Gershon. La nouvelle organisation du groupe vise à améliorer son efficacité opérationnelle, à rallonger son horizon de financement et à concentrer ses ressources sur les applications cliniques à plus fort potentiel de Cellvizio, notamment la pneumologie interventionnelle et l'imagerie moléculaire.

Du côté de la direction, Nicolas Bouvier, membre du comité exécutif depuis 2019, occupera le poste de Directeur Général par intérim jusqu'au recrutement d'un Directeur général permanent.