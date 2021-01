Mauna Kea : trois conférences en janvier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies annonce que son management participera en janvier à trois conférences investisseurs. Le groupe sera présent au forum Oddo-BHF, où la Direction participera à des réunions virtuelles individuelles les 7 et 8 janvier et les 11 et 13 janvier. Mauna Kea sera également présent à la conférence BioConnect H.C. Wainwright, qui se tiendra virtuellement du 11 au 14 janvier. La présentation de la Société sera disponible sur demande à partir du lundi 11 janvier. Enfin, le groupe sera représenté à la conférence de l'ICR 2021, qui se tiendra virtuellement du 11 au 14 janvier. La Direction y effectuera une présentation le jeudi 14 janvier à 10 heures. Une retransmission audio de la présentation sera accessible depuis la section investisseurs du site web de la Société. Une archive du webcast sera disponible pour être réécoutée après la conférence.