Mauna Kea tire la deuxième tranche de l'accord de financement avec la BEI

(Boursier.com) — Mauna Kea a procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l'accord de financement de 22,5 millions d'euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). L'accord de prêt original a été signé en juin 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5 millions d'euros à une date ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions. Cette deuxième tranche qui sera versée le 8 juillet 2020 portera un intérêt annuel de 3% et un intérêt capitalisé de 4% payable en 5 ans avec le principal. La deuxième tranche sera accompagnée de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de la BEI ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription d'un maximum de 500.000 actions de la Société (soit 1,6% du capital social sur une base non diluée).

Les actions émises sur exercice des BSA seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les BSA seront émis au plus tard le 8 juillet 2020 sur le fondement de la vingt-quatrième résolution adoptée par l'AG mixte du 2 juillet. Le prix d'exercice des BSA sera égal à la moyenne pondérée des volumes des trois dernières séances de bourse précédant leur émission, diminuée d'une décote de 5%. Les BSA pourront être exercés à compter de leur émission et jusqu'au 3 juillet 2039.