Mauna Kea Technologies : un 2e trimestre dynamique

(Boursier.com) — Au 2e trimestre 2023, le chiffre d'affaires total de Mauna Kea Technologies s'élève à 2,68 millions d'euros (+77%), dont 2,18 ME de ventes, en hausse de +44%, et 499 kE de redevances de licence et de technologie correspondant aux revenus trimestriels récurrents issus de la JV avec Tasly Pharmaceutical. Les ventes de systèmes affichent une forte croissance de +93% au 2e trimestre, bénéficiant notamment de nouvelles ventes aux Etats-Unis. Les ventes de consommables ont augmenté de +40% au cours du trimestre, principalement tirées par le programme PPU.

Au 1er semestre 2023, les ventes totales ont atteint 6,85 ME, en progression de +102% par rapport à l'année précédente, impactées positivement par la comptabilisation de 3,30 ME de redevances de licence et de technologie issus de la JV avec Tasly Pharmaceutical.

"Dans le prolongement des très bons résultats du premier trimestre, nous sommes très satisfaits de notre performance commerciale au 2e trimestre, soutenue par une dynamique remarquable des ventes aux États-Unis que ce soit pour les systèmes et les consommables, et également notre programme PPU (pay-per-use), et ce malgré les problèmes persistants d'approvisionnement en fluorescéine", commente Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies.