Mauna Kea Technologies : tassement de la marge brute

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies a maintenu son taux de marge brute à 73,3% en 2022, en légère baisse par rapport à 74,2% fin 2021 malgré des problèmes liés aux approvisionnements et à l'inflation au cours de l'exercice. Le chiffre d'affaires annuel avait reculé de 3% à 7,48 ME.

Les charges d'exploitation, hors coûts des produits vendus, sont en baisse de 2,79 ME d'une période à l'autre, mais dépassent encore 15 ME. Cette baisse s'explique en partie par la réduction des dépenses en Ventes & Marketing (-24%) et des frais administratifs (-24%), liées à la réorganisation de la société.

La hausse du poste de R&D résulte en partie de la fin de la capitalisation en 2022 liée au développement de la plateforme de 3ème génération Cellvizio, depuis sa mise en service en octobre 2021. En parallèle, Mauna Kea a reçu une dernière subvention d'aide à l'innovation au cours de l'exercice 2021 dans le cadre du projet PERSEE, comptabilisée en R&D.

La perte opérationnelle est en amélioration, s'établissant à -9,06 ME contre -12,2 MEEUR à fin 2021. La perte nette 2022 ressort à -11,18 ME.

Mauna Kea disposait de 9,1 ME de trésorerie au 26 janvier 2023 à la suite d'un premier paiement de la joint-venture avec Tasly. Mauna Kea percevra un versement de 2,3 ME (2,5 M USD) dans les prochaines semaines suite au franchissement de certaines étapes du contrat. La société indique avoir la possibilité de remettre en place une ligne de financement en fonds propres, ce qui pourrait lui permettre de lever a minima 2,5 ME au cours des 12 prochains mois.

En outre, conformément à sa nouvelle stratégie commerciale, la société étudie plusieurs options de financement additionnels, auprès de partenaires stratégiques et financiers, afin d'étendre son horizon de trésorerie pour financer le développement de ses activités au-delà du mois d'avril 2024.