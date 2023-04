Mauna Kea Technologies s'envole après les annonces

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies grimpe de 16% à 0,69 euro ce vendredi, alors que l'inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), a annoncé ses ventes du 1er trimestre 2023, clos le 31 mars. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 4.168 KE au premier trimestre 2023, en hausse de 121% par rapport à la même période en 2022, bénéficiant de la reconnaissance des premiers revenus de redevance de licence et technologie liés à la Joint Venture avec Tasly Pharmaceutical. Les revenus issus de la Joint Venture s'élèvent à 2,8 ME au cours du trimestre écoulé, ils sont composés d'une partie non récurrente de 2,3 ME et d'une partie récurrente de 0,5 ME par trimestre jusqu'à la fin de l'exercice 2025, ce revenu étant déjà intégralement sécurisé.

Portzamparc souligne que la baisse des ventes est "en trompe l'oeil" et que les 5 nouvelles installations aux USA confirment la bonne dynamique du groupe outre-Atlantique. De quoi revoir en hausse son cours cible de 0,90 à 0,92 euro en prenant en compte le complément d'upfront en provenance de Tasly. L'avis de l'analyste reste à l'achat.