Mauna Kea Technologies : publication annoncée

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (pCLE/nCLE), publiera ses résultats semestriels 2020 le mardi 22 septembre (17h45). Une conférence téléphonique en anglais se tiendra à 18h afin de présenter les résultats financiers, les derniers accomplissements opérationnels, et les perspectives du second semestre 2020.