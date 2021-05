Mauna Kea Technologies : présentations à suivre

Mauna Kea Technologies : présentations à suivre









(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce la tenue de 7 présentations portant sur le Cellvizio au cours de la conférence virtuelle Digestive Disease Week (DDW), qui se tiendra du 21 au 23 mai.

Ces présentations portent sur l'oesophage de Barrett (BE), les maladies inflammatoires de l'intestin (IBD), le syndrome du côlon irritable (IBS) et les allergies alimentaires associées, les kystes pancréatiques et d'autres maladies gastro-intestinales.

Les études mettent l'accent sur l'impact potentiel de l'utilisation du Cellvizio dans la prise en charge des patients et l'amélioration des résultats.

"L'imagerie in vivo en temps réel avec Cellvizio est une fois de plus au centre de la Digestive Disease Week, comme en témoignent les nombreuses études de grande qualité présentées cette année", déclare Rob Gershon directeur général de Mauna Kea Technologies. "Nous sommes ravis de voir le nombre et la diversité des études présentées qui démontrent comment l'utilisation du Cellvizio peut avoir un impact positif sur la prise en charge des patients et améliorer les résultats dans les procédures relatives à l'oesophage de Barrett, aux kystes pancréatiques et aux maladies inflammatoires de l'intestin, et qui soulignent le nouveau rôle important que le Cellvizio pourrait jouer dans la prise en charge des patients souffrant du syndrome du côlon irritable, un trouble fonctionnel chronique du système gastro-intestinal qui touche environ 9,2% de la population mondiale1."