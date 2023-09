Mauna Kea Technologies : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 septembre l'AMF, la société Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (Delaware JJDC), contrôlée par Johnson & Johnson, a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 septembre, les seuils de 5%, 10% 15% et 20% du capital et des droits de vote de Mauna Kea Technologies. Elle détient 10.811.687 actions Mauna Kea Technologies représentant autant de droits de vote, soit 22,22% du capital et 21,75% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la fusion-absorption de la société Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc (New Jersey JJDC) par la société Delaware JJDC. A cette occasion, New Jersey JJDC a déclaré avoir franchi en baisse les seuils de 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Mauna Kea Technologies. Elle ne détient plus aucune action de la société.

Au titre du règlement général, le déclarant a précisé détenir 2.181.818 bons de souscription d'actions (BSA) Mauna Kea Technologies exerçables jusqu'au 23 septembre 2029 donnant droit, chacun, à 1 action Mauna Kea Technologies, au prix unitaire par action de 1,10 euro.

Pour les 6 mois, Delaware JJDC indique notamment ne pas envisager d'augmenter sa participation au capital de Mauna Kea Technologies, ni de prendre le contrôle de la société. En outre, Delaware JJDC n'a pas l'intention de poursuivre une stratégie spécifique à l'égard de Mauna Kea Technologies, sauf à exercer ses droits de vote aux assemblées générales afin de préserver la valeur de sa participation

Delaware JJDC n'envisage pas de demander la nomination de représentants au conseil d'administration de Mauna Kea Technologies.