Mauna Kea Technologies : nouvelle signature

Mauna Kea Technologies : nouvelle signature









(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), continue d'étendre sa base de clients européens dans les centres de santé traitant des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable (SII), un trouble fonctionnel chronique du système gastro-intestinal qui touche environ 7,1% de la population européenne1.

A ce jour, plus de 15 hôpitaux en Europe, dont des acteurs de premier plan tels que le groupe Helios en Allemagne et le groupe Hexagon Santé en France, ont adopté Cellvizio pour répondre au besoin considérable et non satisfait d'évaluer les allergies alimentaires atypiques en temps réel avec un degré de précision plus élevé que les méthodes de diagnostic standard.

Dans une étude publiée en 2019, Annette Fritscher-Ravens, M.D., Ph.D., chef de l'unité d'endoscopie expérimentale de l'hôpital universitaire Schleswig-Holstein à Kiel, en Allemagne, a confirmé avec Cellvizio que plus de 50% des patients atteints de SII pourraient avoir une allergie alimentaire non classique (Gastroenterology 2019 ; 157:109-118, DOI : https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.03.046). Malgré les résultats négatifs des tests cutanés et de l'analyse sérologique de l'immunoglobuline E, qui sont les méthodes de diagnostic recommandées aujourd'hui, 70% des patients de cette étude ont montré une perturbation visible immédiate de la barrière de la muqueuse intestinale lors de l'exposition aux antigènes alimentaires en utilisant l'endomicroscopie laser confocale par minisonde. Deux tiers des patients atteints de SII qui présentaient des réactions anormales de la muqueuse à certains aliments en utilisant Cellvizio, ont connu une amélioration significative des symptômes du SII après un régime d'exclusion de 12 mois, confirmant le diagnostic d'allergie alimentaire atypique.

"De nombreux patients souffrent de symptômes typiques du syndrome du côlon irritable. Il existe souvent une allergie alimentaire atypique sous-jacente ou une réaction de type allergique limitée à l'intestin, qui ne peut être détectée par les tests d'allergie standard. Cellvizio permet de différencier avec plus de précision les patients souffrant d'hypersensibilité alimentaire atypique des patients atteints du SII, ce qui permet au médecin de fournir un traitement adapté à chaque patient et de développer de nouvelles approches thérapeutiques", a déclaré Christian Sina, M.D., gastro-entérologue et directeur de la chaire de médecine nutritionnelle de Fresenius Kabi.

"L'adoption croissante du Cellvizio pour cette nouvelle application, combinée à l'importante population souffrant des symptômes du syndrome du côlon irritable, représente une taille de marché et une opportunité commerciale considérables pour la société", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies. "Mauna Kea va poursuivre son développement commercial en Europe dans ce domaine, afin d'établir Cellvizio comme la technique phare dans l'identification des allergies alimentaires atypiques, apportant aux patients une réponse tant attendue à leur condition. Le syndrome du côlon irritable représente 25% à 50% de toutes les consultations chez les gastro-entérologues et vient en deuxième position, après le rhume, en nombre de jours d'absentéisme2. L'utilisation de Cellvizio pour identifier les patients souffrant d'une allergie alimentaire atypique peut réduire de manière significative le coût économique dans le secteur de la santé en Europe, en diminuant les coûts médicaux directs pour les systèmes de santé et les coûts indirects liés à l'absentéisme au travail ou à l'incapacité de travail, tout en améliorant la qualité de vie de nombreux patients".