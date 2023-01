Mauna Kea Technologies : nouvelle publication pour le cancer du poumon

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies annonce que les résultats de la première étude clinique chez l'homme combinant la nCLE et la bronchoscopie assistée par robot (Clinicaltrials.gov : NCT04441749) ont été publiés dans la revue internationale à comité de lecture Respirology.

Cette étude clinique, cofinancée par la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson, combine l'endomicroscopie confocale laser par aiguille (nCLE) et la bronchoscopie assistée par robot en utilisant Cellvizio et la plate-forme MonarchTM d'Ethicon3 pour le diagnostic des nodules pulmonaires périphériques. Vingt patients présentant une taille médiane de nodule pulmonaire de 14,5 mm (plage de 8 à 28 mm) ont été recrutés. Cette étude a démontré que l'imagerie nCLE bronchoscopique assistée par robot pour les petites lésions pulmonaires périphériques est faisable et sûre et qu'elle fournit un retour d'information en temps réel sur le positionnement correct de l'aiguille. L'imagerie nCLE par bronchoscopie a permis de confirmer le ciblage correct de l'aiguille ('tool-in-lesion') dans le nodule chez 19 des 20 patients (95%), alors que l'évaluation cytologique rapide sur place correspondante (ROSE) n'a confirmé la présence de matériel représentatif que chez 9 des 20 patients (45%). Aucune complication n'a été signalée pendant l'étude.

Le Dr. Christopher Manley, Directeur de la pneumologie interventionnelle, Directeur médical des alliances de recherche et de développement et professeur associé de médecine au Fox Chase Cancer Center de Philadelphie, en Pennsylvanie, et l'investigateur principal de cette étude, a commenté les résultats : "Nos données montrent le potentiel de la combinaison bronchoscopie robotisée et de l'imagerie nCLE comme une stratégie sûre qui améliore le diagnostic des petits nodules pulmonaires difficiles d'accès".