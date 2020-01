Mauna Kea Technologies : les ventes sont en hausse de 10% sur l'exercice 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de Mauna Kea Technologies pour l'année 2019 a augmenté de 0,7 million d'euros, soit +10% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,4 ME.

Les ventes de consommables ont augmenté de 1,3 ME, soit 47% d'une année sur l'autre, pour atteindre 4,1 ME. Elles représentent 55% des ventes totales (42% des ventes totales sur l'année 2018). Les ventes de systèmes ont diminué de 0,4 ME, soit -14% par rapport à l'année précédente, et s'élèvent à 2,3 ME. Les ventes de services s'élèvent à 1 ME, en baisse de 0,3 ME, soit 20% par rapport à l'année précédente.