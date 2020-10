Mauna Kea Technologies : les ventes reculent de 28% sur 9 mois

Mauna Kea Technologies : les ventes reculent de 28% sur 9 mois









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Mauna Kea Technologies pour le 3e trimestre 2020 s'est élevé à 2 millions d'euros, soit une hausse de +13% par rapport à l'année précédente (1,8 ME). Les résultats des ventes du 3e trimestre sont dus à une augmentation de 58% des ventes de systèmes et à une hausse de 37% des revenus des services, qui ont été partiellement compensées par une baisse de 16% des ventes de consommables, par rapport à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total pour les 9 premiers mois de 2020 s'élève à 4,1 ME, soit une baisse de -28% par rapport à l'année précédente. Les résultats des ventes pour les 9 premiers mois de 2020 ont été marqués par une baisse de -40% des revenus des consommables et une baisse de -24% des ventes de systèmes, qui ont été partiellement compensées par une augmentation de +15% des revenus des services, par rapport à la même période de l'année précédente.