Mauna Kea Technologies : les fondamentaux s'améliorent...

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies estime avoir réalisé au 4e trimestre 2020 un chiffre d'affaires devant se situer dans une fourchette de 2,2 à 2,3 millions d'euros, ce qui représente une croissance d'environ 30 à 36% d'une année sur l'autre. Les ventes aux Etats-Unis sont en croissance de 34 à 38% d'une année sur l'autre.