Mauna Kea Technologies : Le Résultat d'exploitation est positif à hauteur de 6,6 ME au S1

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration du 27 septembre 2023.

Le Chiffre d'affaires ressort en hausse de 101% au S1 à 6,8 ME, grâce à la croissance aux États-Unis et aux revenus de la J.V. avec Tasly. Le Résultat opérationnel courant est en hausse de 3,8 ME, avec une réduction de 78% de la perte opérationnelle. Le Résultat d'exploitation est positif à hauteur de 6,6 ME grâce au transfert de brevets à la J.V. avec Tasly. La Trésorerie ressort à 6,3 ME au 30 juin 2023, en hausse de 3,1 ME par rapport au 31 décembre 2022.

Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, a déclaré : "Je suis très encouragé par la dynamique globale du Groupe depuis notre repositionnement stratégique. Non seulement, les ventes ont doublé sur la période, mais la discipline de notre organisation a également permis de réduire significativement les pertes d'exploitation tout en augmentant le marché adressable mondial pour le Cellvizio. Plus important encore, nous commençons à voir les premiers bénéfices financiers de notre partenariat avec Tasly Pharmaceutical et prévoyons une montée en puissance de nos opérations commerciales grâce à notre Joint-Venture qui contribuera de plus en plus au chiffre d'affaires de Mauna Kea. Parallèlement, nous avons accéléré nos investissements dans le développement produits, en particulier dans l'I.A., afin d'accroître les bénéfices cliniques du Cellvizio pour les patients et améliorer notre proposition de valeur pour nos partenaires stratégiques actuels et futurs. Enfin, j'ai de plus en plus confiance en notre équipe actuelle et en sa capacité à saisir les opportunités commerciales croissantes de notre plateforme technologique".