Mauna Kea Technologies : le fonds Armistice Capital Master Fund Ltd a cédé des titres

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 22 décembre à l'AMF, la société de droit américain Armistice Capital, LLC, agissant pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd. dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Mauna Kea Technologies. Elle détient, pour le compte du fonds, 2.196.894 actions Mauna Kea Technologies représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,81% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Mauna Kea Technologies sur le marché.

Au titre du règlement général, Armistice Capital Master Fund a précisé détenir 2.363.000 bons de souscription d'actions exerçables jusqu'au 23 septembre 2029, donnant droit à autant d'actions Mauna Kea Technologies au prix de 1,10 euro par action.