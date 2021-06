Mauna Kea Technologies : lance sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille, dévoile la plateforme Cellvizio de nouvelle génération, qui a déjà reçu l'autorisation 510(k) (K193416) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE.

Enrichie de nouvelles fonctionnalités, la plateforme d'endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio de nouvelle génération, développée avec l'architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain. Elle sera disponible à la vente au second semestre 2021.

S'appuyant sur le succès des versions précédentes, cette nouvelle plateforme offre aux médecins une technologie de pointe pour améliorer la vie des patients. Elle intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités.