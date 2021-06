Mauna Kea Technologies : la plateforme Cellvizio évolue

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies a dévoilé la nouvelle génération de sa plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille Cellvizio, qui a déjà reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE. Enrichie de nouvelles fonctionnalités, cette plateforme développée avec l'architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain et sera disponible à la vente au second semestre 2021.

Mauna Kea Technologies précise que cette évolution bénéficie d'un workflow optimisé pour les environnements dédiés aux endoscopies, bronchoscopies ou chirurgies via la connectivité intégrée, d'une architecture numérique qui permettra l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour l'interprétation assistée des images et un encombrement réduit offrant une meilleure ergonomie et d'une très grande maniabilité dans les salles d'opérations.