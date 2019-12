Mauna Kea Technologies : investissement stratégique de 7,5 ME par Johnson & Johnson Innova

Mauna Kea Technologies : investissement stratégique de 7,5 ME par Johnson & Johnson Innova









(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE) annonce un investissement stratégique de 7,5 millions d'euros par Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. Conformément à l'accord, JJDC, l'entité stratégique de venture investissement de Johnson & Johnson, fera l'acquisition de 5.357.142 actions ordinaires MKEA nouvelles au prix de 1,40 euro par action, représentant un montant total de 7,5 millions d'euros.

"Nous sommes très fiers d'annoncer un accord stratégique d'investissement avec Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc", déclare Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. "Cet accord constitue un point d'inflexion stratégique important pour Mauna Kea Technologies, notamment grâce à un apport de capital qui nous aidera à poursuivre nos initiatives stratégiques de croissance".

Monsieur Gershon poursuit : "Cet investissement stratégique fera avancer notre collaboration avec la Lung Cancer Initiative (LCI) de Johnson & Johnson, laquelle travaille sur le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques pour lutter contre le cancer du poumon. Notre plateforme Cellvizio et notre mini-sonde confocale AQ-Flex 19 sont conçues pour être utilisées avec les bronchoscopes, aiguilles transbronchiques et autres accessoires bronchoscopiques existants, ce qui en fait une option de choix pour une utilisation avec les nouvelles plateformes robotiques et les plateformes de navigation avancées existantes."