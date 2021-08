Mauna Kea Technologies flambe après une bonne nouvelle aux Etats-Unis

Mauna Kea Technologies flambe après une bonne nouvelle aux Etats-Unis









Crédit photo © Mauna Kea

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies est très entouré en ce milieu de semaine. Dans de gros volumes (plus de 2 millions de pièces déjà négociées soit environ 6,6% du capital), le titre s'envole de 11,3% à 1,17 euro. La medtech a reçu une nouvelle autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour la mise sur le marché de sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération et toutes les minisondes confocales, combinées avec un marqueur fluorescent, la fluorescéine, pour une indication supplémentaire permettant la visualisation du flux sanguin.

Mauna Kea Technologies rappelle que sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération a déjà été autorisée par la FDA pour la visualisation de la microstructure interne des tissus, et permet également (mais pas uniquement), l'identification des cellules et des vaisseaux et leur organisation ou architecture.

"Cette nouvelle autorisation de la FDA pour notre plateforme Cellvizio de nouvelle génération en combinaison avec un produit de contraste fluorescent est une validation supplémentaire de la capacité unique de Cellvizio à imager, en temps réel, in vivo et au niveau cellulaire, la microvascularisation et les capillaires, et représente une étape réglementaire majeure pour Mauna Kea Technologies", a commenté Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies.