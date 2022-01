Mauna Kea Technologies fait le point

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies annonce un plan de réduction de ses dépenses. Ce plan, approuvé par le Conseil d'administration, permettra à la société de concentrer ses ressources financières pour soutenir l'orientation stratégique visant à utiliser Cellvizio comme l'outil clé d'aide à la caractérisation du cancer du poumon et pour les interventions chirurgicales guidées par imagerie moléculaire.

Perspectives stratégiques

"L'opportunité d'exploiter Cellvizio en tant que technologie-clé sur le marché du cancer du poumon représente le levier de création de valeur potentielle le plus important pour les actionnaires de Mauna Kea. De plus, la possibilité d'utiliser Cellvizio(R) pour permettre des interventions chirurgicales guidées par l'imagerie moléculaire est très prometteuse à terme", a déclaré Sacha Loiseau, Fondateur et Président de Mauna Kea Technologies. "Le fait d'avoir significativement repoussé notre besoin de trésorerie va nous permettre de franchir des étapes significatives sur nos feuilles de route produits et cliniques, mais également d'identifier des partenaires stratégiques supplémentaires ayant l'expertise en ingénierie et la puissance commerciale pour intégrer les connaissances cliniques du Cellvizio et améliorer les soins aux patients. Bien que la Société diminue ses investissements en vente directe aux États-Unis, elle continuera de soutenir son importante base installée et à cibler les utilisateurs à fort volume. Le Conseil d'administration de Mauna Kea est convaincu que cette stratégie plus efficace en termes d'allocation des ressources capitalistiques permettra à la Société de répondre au mieux aux besoins de ses actionnaires, de ses employés et des cliniciens".

Perspectives financières

Au 31 décembre 2021, la société dispose d'un solde de trésorerie de 11,8 millions d'euros. En annualisant l'impact des réductions de coûts mises en oeuvre, la société prévoit de réduire les charges d'exploitation d'environ 40% (en 2020, la société avait des charges opérationnelles monétaires de 17,1 ME et un revenu total de 7,9 ME dont 6,5 ME provenant des ventes).

Ces réductions de dépenses reflètent une combinaison de baisse des coûts administratifs, des frais de vente et de marketing, des honoraires du Conseil d'administration, de l'arrêt de plusieurs contrats auprès de conseils externes non essentiels et d'une feuille de route de développement de produits plus ciblée et disciplinée, entre autres sources. Dans cette nouvelle configuration, la société s'attend désormais à ce que son horizon de trésorerie soit prolongé jusqu'au 4e trimestre 2023, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs stratégiques prévus.

Evolutions organisationnelles

Shu-i Gautheron, Responsable financier et administratif depuis juin 2021, a été promu au poste de Directeur financier suite au départ de Christophe Lamboeuf dont les contributions durant son mandat ont été grandement appréciées et qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle à la fin de l'année 2021.

Mme Gautheron apporte 25 ans d'expérience internationale en tant que cadre supérieur de la finance, notamment en Chine. Elle était auparavant Directrice générale en charge des finances chez EnTrust Global et Permal Group.

En outre, Daryl Donatelli, actuellement Directeur du Marketing Monde, devient Vice-Président du Marketing Monde. Enfin, Fredéric Banegas, qui a rejoint la société en mars 2021 en tant que Directeur de la R&D, a été promu au poste de Chief Technology Officer.