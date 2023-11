Mauna Kea Technologies et Telix Pharmaceuticals entendent renforcer leur partenariat dans le domaine de la chirurgie uro-oncologique

(Boursier.com) — Telix Pharmaceuticals Limited et Mauna Kea Technologies, annoncent une expansion de l'Alliance IRiS (Imaging and Robotics in Surgery) par un investissement stratégique de 6 millions d'euros de Telix dans Mauna Kea Technologies pour développer de nouvelles solutions hybrides alliant des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux en associant les agents de ciblage du cancer de Telix à la plateforme d'endomicroscopie chirurgicale Cellvizio de Mauna Kea.

L'investissement de Telix dans Mauna Kea renforcera encore davantage la création de techniques d'imagerie avancées pour la chirurgie minimalement invasive (laparoscopique et robotique), en mettant un accent spécifique sur l'oncologie urologique.

Telix est une entreprise biopharmaceutique mondiale en phase commerciale axée sur le développement de produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques, et de dispositifs médicaux associés. Son large pipeline d'applications couvre le cancer de la prostate, du rein, du cerveau (glioblastome), les cancers hématologiques, et les maladies rares, et elle s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement et un réseau de fabrication et de distribution fiables et sécurisés à l'échelle mondiale.

Telix a obtenu les approbations réglementaires mondiales de la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie, de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis et de Health Canada, pour son agent d'imagerie du cancer de la prostate. L'entreprise mène actuellement plus de 20 essais cliniques dans le monde.

Cet investissement stratégique de Telix dans Mauna Kea présente une forte synergie avec le portefeuille radiopharmaceutique de diagnostic actuel de Telix, ainsi qu'avec ses acquisitions récentes, Lightpoint Medical et Dedicaid GmbH.

En effet, lorsqu'ils sont utilisés en préopératoire, les agents d'imagerie radiopharmaceutique de Telix, tels que TLX591-CDx (Illuccix) ou TLX250-CDx, permettent potentiellement d'améliorer la planification chirurgicale en identifiant l'emplacement et l'étendue de la maladie de manière plus précise. Le système SENSEI de Lightpoint, une sonde chirurgicale radioguidée, fonctionne de concert avec des agents radiotraceurs spécifiques au cancer ciblé pour permettre la détection intra-opératoire du cancer lors de l'intervention chirurgicale, répondant ainsi de manière précise à la question "où se trouve le cancer ?".

De manière complémentaire, la plateforme Cellvizio de Mauna Kea permet une visualisation en temps réel hautement précise des tissus, grâce à la détection de fluorescence moléculaire au niveau microscopique, ce qui peut potentiellement définir et confirmer les marges chirurgicales de manière plus efficace.

Démontrant leur engagement mutuel à établir un partenariat clinique et commercial de long terme, Telix a décidé d'investir 6 millions d'euros pour acquérir 11.911.852 nouvelles actions ordinaires de Mauna Kea. Ces nouvelles actions sont émises par décision du Conseil d'administration au prix de 0,5037 euro par action, représentant une prime de 10% sur le VWAP1 des 10 derniers jours, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée conformément à la 21ème résolution de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 2 juin 2023.

Après le règlement-livraison des nouvelles actions (prévu le 17 novembre 2023), Telix détiendra 19,33% du capital et 19,01% des droits de vote de Mauna Kea.