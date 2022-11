Mauna Kea Technologies et Tasly Pharmaceutical annoncent la création de leur Joint Venture en Chine

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et Tasly Pharmaceutical Group (SH Exchange : 600535, 'Tasly'), ont annoncé aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape clé dans leur partenariat stratégique.

Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd, basée dans la province chinoise de Zheijang, dont le capital social s'élève à 250 millions de RMB (35 millions d'euros), est désormais légalement constituée. Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd servira de plateforme commerciale exclusive pour étendre la portée du Cellvizio sur le marché intérieur chinois et lancera une plateforme dédiée aux applications neurochirurgicales dans le monde entier.

Dr Jing Su, Directeur Général de Tasly Pharmaceutical Group, a commenté : "Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant aux perspectives de notre Joint Venture en Chine et au-delà, grâce aux ressources importantes dont nous la dotons collectivement. Nous nous réjouissons de la future réussite de ce partenariat basé sur les synergies entre la platefome Cellvizio de Mauna Kea, la puissance commerciale de Tasly et son expertise en matière de développement pharmaceutique."

Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, a conclu : "Nous franchissons une étape clé de notre partenariat avec Tasly qui va nous permettre de réaliser nos ambitions commerciales communes. Je suis enthousiasmé par la feuille de route de Cellvizio en Chine et par l'opportunité de bénéficier du réseau commercial de grande envergure de Tasly sur ce marché clé."