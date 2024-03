Mauna Kea Technologies et Metrodora Institute annoncent la formation d'un nouveau partenariat

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et Metrodora Institute, un institut de santé multidisciplinaire de premier plan, annoncent aujourd'hui la formation d'un nouveau partenariat.

Cette collaboration vise à faire de l'Institut Metrodora le premier centre d'excellence américain qui servira de modèle pour la prise en charge des patients et la formation des médecins à l'utilisation du Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez les patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable (IBS). Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) constitue une approche novatrice pour diagnostiquer les intolérances alimentaires car il permet de visualiser en temps réel la barrière intestinale lors d'un test alimentaire.

Aux États-Unis, environ 10 à 15% de la population adulte totale souffre du syndrome de l'intestin irritable, une pathologie qui peut être liée à une intolérance alimentaire atypique dans la majorité des cas et qui se caractérise par un ensemble de symptômes comprenant des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit intestinal (diarrhée, constipation, ou les deux à la fois).

Cette pathologie affecte considérablement la qualité de vie des personnes atteintes, qui sont souvent confrontées à un long et pénible parcours de consultation médicale pouvant durer 2 à 3 ans en moyenne, sans aucune garantie d'identification de la cause sous-jacente de leurs symptômes.

"Ce partenariat est en parfaite adéquation avec notre vision stratégique et représente une avancée significative dans l'expansion de l'utilisation du Cellvizio dans le domaine des intolérances alimentaires. Le Centre d'Excellence Cellvizio aux Etats-Unis à l'Institut Metrodora constitue un levier essentiel dans la sensibilisation de la communauté médicale et des patients au C-FIT, le positionnant comme une méthode de référence pour la détection des intolérances alimentaires", a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Fondateur, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. "Il y a un besoin urgent et non satisfait pour l'immense population de patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable qui endurent des complications quotidiennes invalidantes. Il est essentiel d'étendre rapidement la procédure C-FIT à un public aussi large que possible."