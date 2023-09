Mauna Kea Technologies et l'Institut d'Endoscopie d'Hawaï franchissent le cap des 1.200 procédures

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce que le Dr Jeong Kim et l'équipe clinique de l'Institut d'Endoscopie d'Hawaï (EIH) ont accompli plus de 1.200 procédures Cellvizio pour le diagnostic et le traitement interventionnel de maladies gastriques, pathologies qui peuvent conduire à un cancer de l'estomac.

L'EIH est membre de Covenant Physician Partners, un réseau d'établissements et de médecins qui exploite plus de 85 centres de soins de santé de premier plan à travers les États-Unis.

"En utilisant le Cellvizio comme outil complémentaire clé dans mon arsenal diagnostique, je suis en mesure d'effectuer un examen approfondi de l'estomac dans un laps de temps relativement court", a déclaré le Dr Kim. "Cela améliore considérablement mon taux de détection de la métaplasie intestinale gastrique et des affections connexes, tout en me permettant de mieux communiquer mon plan de traitement interventionnel pour chaque patient".

Le Dr Kim, gastro-entérologue en chef de l'EIH, est un grand spécialiste qui traite un large éventail de maladies digestives telles que la détection du cancer de l'estomac et du côlon, le reflux gastro-oesophagien (RGO), les maladies inflammatoires de l'intestin (MICI) et les maladies du foie. Son intérêt pour l'endoscopie mini-invasive a conduit le Dr Kim à intégrer le Cellvizio au sein de son établissement en janvier 2020. Depuis, il a utilisé le Cellvizio dans plus de 1.200 procédures, principalement pour le dépistage et la détection de la métaplasie intestinale gastrique, un précurseur avéré du cancer de l'estomac, très répandu dans certaines populations comme les patients d'origine asiatique et chez les patients présentant des facteurs de risque spécifiques en termes d'alimentation, de mode de vie ou présentant des antécédents familiaux de maladie gastrique.

"Nous sommes extrêmement fiers que des médecins de premier plan comme le Dr Kim utilisent le Cellvizio afin de faire progresser les capacités diagnostiques des personnes atteintes de maladies gastriques et pour créer des plans de traitement personnalisés qui conduisent à de meilleurs résultats pour les patients et l'hôpital", a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. "Ce jalon atteint avec EIH illustre le taux d'adoption que nous avons constaté pour le Cellvizio dans les centres de soins spécialisés. Nous nous réjouissons de voir le nombre de centres augmenter au sein de notre réseau grâce à la bonne exécution de notre stratégie de ciblage et à un soutien clinique solide."

La cartographie de la métaplasie intestinale gastrique est un défi clinique de taille, étant donné la grande taille de l'estomac et la nécessité de visualiser correctement la muqueuse gastrique pour éliminer les lésions suspectes et déterminer l'étendue de la métaplasie. Le Dr Kim a mis au point son propre protocole d'appoint utilisé en complément du protocole standard, afin d'offrir les meilleurs soins à ses patients. Son intervention ne dure que 10 à 12 minutes pour une inspection visuelle complète avec Cellvizio, y compris la réalisation de plusieurs biopsies gastriques en utilisant le protocole de Sydney.