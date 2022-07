Mauna Kea Technologies : des ventes en retrait au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies a vu ses ventes du premier semestre 2022 légèrement augmenter de 2% d'une année sur l'autre, pour atteindre près de 4 ME. Les ventes de systèmes représentent 1,29 ME (+11%), les ventes de consommables 1,42 ME 5(-11%) et les ventes de services 684 KE (+22%). Après un premier trimestre en hausse, les ventes du deuxième trimestre 2022 sont en retrait de 13% d'une année sur l'autre pour atteindre 1,51 ME.

Mauna Kea Technologies explique que ses ventes réalisées aux Etats-Unis ont bien progressé au cours du premier semestre à +35% par rapport à l'année dernière, et ce malgré une force de vente réduite. " La baisse des ventes de systèmes, plus difficiles à prévoir, est la raison principale de la baisse des ventes du 2ème trimestre. La baisse des ventes de consommables est en partie due à la pénurie nationale de fluorescéine aux Etats-Unis. En Asie, l'activité continue d'être impactée par les restrictions dues à la pandémie ", précise la société.