Mauna Kea Technologies : des nouvelles de la FDA

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui une nouvelle autorisation 510(k) de la FDA américaine (K220477) pour l'utilisation de la plateforme Cellvizio 100 Series, la première du genre, avec un marqueur moléculaire pour la visualisation in vivo en temps réel pendant des procédures endoscopiques, laparoscopiques et par aiguille.

Cette autorisation de la FDA américaine concerne une nouvelle indication clinique pour l'utilisation de Cellvizio dans l'imagerie de fluorescence des tissus ciblés par un marqueur moléculaire, la Pafolacianine, commercialisé sous le nom de CYTALUXTM et fabriqué par On Target Laboratories, conformément à son utilisation et à sa méthode d'administration approuvées. De plus, l'autorisation comprend une nouvelle indication clinique pour l'utilisation de Cellvizio pour l'imagerie de fluorescence et la visualisation de l'ICG (vert d'indocyanine), par voie intraveineuse ou interstitielle, conformément à l'utilisation et à la méthode d'administration approuvées de l'ICG. Le 510(k) inclut toutes les Minisondes Confocales du Cellvizio dans toutes les indications cliniques autorisées.

Le nouveau domaine de procédures médicales auquel cette nouvelle autorisation permet d'accéder - les procédures guidées par l'image moléculaire (MIP) - fournit à Cellvizio la capacité clinique unique de visualiser les tissus auxquels les agents moléculaires se lient, ce qui permet la visualisation en temps réel du cancer au niveau cellulaire pendant les interventions mini-invasives. L'utilisation du MIP pendant la biopsie bronchoscopique du poumon pourrait améliorer la précision diagnostique des biopsies tout en réduisant le nombre de procédures, ainsi que le temps et les complications associés à l'obtention d'un diagnostic.

"Bien que les outils pour diagnostiquer et traiter le cancer du poumon aient évolué au cours des dernières décennies, le besoin d'améliorer la rapidité de prise en charge des patients après la découverte d'un nodule pulmonaire reste très important afin que les cancers soient traités à un stade plus précoce", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur Général par intérim de Mauna Kea Technologies. "Cette autorisation représente une avancée majeure dans la collaboration entre On Target et Mauna Kea pour répondre à des besoins importants non satisfaits en matière de pneumologie interventionnelle et de cancer du poumon. De plus, elle ouvre la porte à une profonde transformation de la médecine de précision, particulièrement en pneumologie interventionnelle et potentiellement dans d'autres indications."