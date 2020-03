Mauna Kea Technologies : ''des changements sans précédent dans notre marché cible''

Mauna Kea Technologies : ''des changements sans précédent dans notre marché cible''









Crédit photo © Mauna Kea

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies effectue un point d'activité. En raison de la crise mondiale causée par le COVID-19, la société reporte la date de publication de ses résultats annuels de l'exercice 2019 au mardi 28 avril, après la fermeture des marchés à 17h45 CET (heure de Paris). Dans le cadre de cette publication, la société va également communiquer sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020. L'équipe de Direction de Mauna Kea Technologies tiendra une conférence téléphonique en anglais mardi 28 avril 2020 à 18h00 (heure de Paris), pour commenter ces publications.

Quel impact du COVID-19 ?

Concernant l'impact du Coronavirus sur les activités du groupe, Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies indique : L'opportunité de croissance à long terme pour Mauna Kea reste convaincante. Toutefois, nos perspectives à court terme ont été remises en question par la crise mondiale provoquée par le COVID-19, au cours du premier trimestre 2020. Nous prenons actuellement les précautions recommandées par les agences gouvernementales nationales et locales pour protéger la santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles, de nos clients et des patients. Pour garantir la santé et la sécurité de nos employés, nous avons mis en place une politique de télétravail permettant une certaine souplesse compte tenu des restrictions régionales en matière de déplacements, des ordonnances locales et autres programmes de confinement .

Le dirigeant poursuit : Dans l'ensemble de nos activités dans le monde, nos équipes sont parfaitement préparées à respecter virtuellement tous les engagements liés à l'entreprise et adoptent des moyens nouveaux et créatifs pour continuer à engager et à soutenir nos clients afin de contribuer à l'obtention de résultats cliniques solides. Nous avons constaté un ralentissement de l'évolution des procédures en raison du nombre croissant d'autorités sanitaires qui recommandent ou appliquent des reports de procédures. L'adoption du système a également été influencée par le ralentissement général des achats de biens d'équipement, le système de santé concentrant toutes les ressources disponibles au traitement des patients infectés .