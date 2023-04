Mauna Kea Technologies : demande son transfert sur Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Mauna Kea Technologies a décidé, le 5 avril, de soumettre à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris.

Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait permettre à la société de simplifier son fonctionnement, de réduire ses coûts liés à la cotation, tout en continuant de bénéficier des attraits des marchés financiers.

Sous réserve de l'approbation du projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris SA, la cotation directe sur Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.

Mauna Kea Technologies restera soumise aux dispositions applicables en matière d'information permanente, qui s'appliquent également aux sociétés cotées sur Euronext Growth Paris. La société continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée la concernant. Ses dirigeants et les personnes qui leur sont liées demeureront soumis à l'obligation de déclarer les opérations qu'ils réalisent sur les actions et titres de créances.

Mauna Kea Technologies attire l'attention sur le fait qu'il pourrait résulter du transfert sur Euronext Growth Paris une évolution de la liquidité du titre différente de celle constatée sur le marché réglementé d'Euronext Paris. En particulier, le transfert pourrait conduire certains investisseurs, privilégiant les titres d'émetteurs admis aux négociations sur un marché réglementé, à céder leurs titres Mauna Kea Technologies.

L'admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus tôt après l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de l'Assemblée Générale, soit au plus tôt le 2 août.