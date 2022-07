Mauna Kea Technologies : création d'une société commune et accords de licences avec Tasly Pharmaceuticals

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies et la société pharmaceutique chinoise Tasly Pharmaceuticals ont annoncé la signature d'un accord stratégique pour créer une joint venture.

Selon les termes de l'accord, Tasly et Mauna Kea formeront une société commune qui commercialisera certaines indications du Cellvizio en Chine, développera et commercialisera le Cellvizio au niveau mondial dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et fabriquera des unités Cellvizio pour le marché chinois. La joint venture utilisera à la fois les partenaires de distribution existants et son propre réseau de commercialisation en Chine pour accélérer l'adoption du Cellvizio.

En échange de l'apport de licences et d'autres droits de propriétés intellectuelles à la joint venture, Mauna Kea recevra des paiements en cash totalisant 10 millions de dollars (9,94 millions d'euros), une participation de 44,1% dans la joint venture et un engagement d'acheter des quantités minimales de systèmes et de sondes Cellvizio pendant 5 ans. Il est précisé que la participation de Mauna Kea à la joint venture est nette des actions émises à Cenponts Tech Limited en contrepartie des services de conseil stratégique fournis dans le cadre de la transaction. La joint venture sera détenue et financée majoritairement par Tasly et gérée conjointement par Tasly et Mauna Kea.

" Cette opération permet à la fois d'élargir le marché adressable pour Cellvizio et d'augmenter la capacité de Mauna Kea à investir davantage dans de nouveaux produits et le développement clinique, y compris l'imagerie moléculaire et l'intelligence artificielle. Cette annonce vient concrétiser le repositionnement stratégique annoncé en décembre 2021, à savoir la formation de partenariats efficients en termes de capital qui permettent de s'appuyer sur la puissance commerciale d'entreprises biopharmaceutiques et medtech mondiales tout en augmentant l'accès des patients au Cellvizio ", se félicite Sacha Loiseau, fondateur et Président de Mauna Kea Technologies.