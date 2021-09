Mauna Kea Technologies : au 30 juin la société disposait d'un solde de trésorerie de 3,4 ME

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2021 clos le 30 juin 2021.

Le total des produits pour le premier semestre 2021 a augmenté de 0,7 million d'euros, soit 7% d'une année sur l'autre, pour atteindre 3,9 millions d'euros. Comme indiqué précédemment, le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 a augmenté de 1,2 million d'euros, soit 58% d'une année sur l'autre, pour atteindre 3,3 millions d'euros. La perte opérationnelle courante pour le premier semestre 2021 a augmenté de 0,1 million d'euros, soit 2% d'une année sur l'autre, pour atteindre 6,1 millions d'euros. La perte nette pour le premier semestre 2021 s'est élevée à 6,7 millions d'euros, contre 6,7 millions d'euros pour la période précédente.

Au 30 juin 2021, la société disposait d'un solde de trésorerie de 3,4 millions d'euros et d'un total de dettes de 28,2 millions d'euros, contre 8,6 millions d'euros de trésorerie et 27,0 millions d'euros de dettes totales, au 31 décembre 2020.

Commentaire de la direction : "Nos résultats financiers du premier semestre 2021 reflètent une exécution solide et une amélioration de l'environnement opérationnel mondial ", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies. " Notre nouvelle stratégie ciblée sur le marché américain de la gastro-entérologie, axée sur les gastro-entérologues pratiquant un volume très élevé d'endoscopies hautes, contribue à l'augmentation de l'utilisation par système. Nous continuons à soutenir par ailleurs nos clients sur nos principaux marchés mondiaux en dehors des États-Unis".

"Nous avons eu le plaisir d'annoncer une nouvelle étude clinique importante et un accord élargi dans le cadre de notre collaboration avec la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson et nous pensons que ces annonces reflètent les progrès accomplis dans notre collaboration stratégique avec LCI et l'impact potentiel de l'imagerie cellulaire in vivo en temps réel avec Cellvizio, combinée à la plateforme Monarch, notamment en ce qui concerne l'utilisation de Cellvizio pour la confirmation en temps réel du positionnement de l'aiguille dans les nodules lors des procédures bronchoscopiques robotisées.

Nous avons également été satisfaits d'annoncer la signature d'accords de souscription d'actions avec JJDC, notre principal actionnaire existant, et un nouvel investisseur, Armistice Capital Master Fund Ltd. Le produit de cette offre nous aidera à exécuter nos initiatives de croissance stratégique, notamment l'expansion de notre plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel Cellvizio, et notre objectif d'améliorer les soins aux patients dans les années à venir."