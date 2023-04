Mauna Kea Technologies annonce un chiffre d'affaires de 4,2 ME au 1er trimestre

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui ses ventes du 1er trimestre 2023, clos le 31 mars 2023.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 4.168 KE au premier trimestre 2023, en hausse de 121% par rapport à la même période en 2022, bénéficiant de la reconnaissance des premiers revenus de redevance de licence et technologie liés à la Joint Venture avec Tasly Pharmaceutical.

Les revenus issus de la Joint Venture s'élèvent à 2,8 ME au cours du trimestre écoulé, ils sont composés d'une partie non récurrente de 2,3 ME et d'une partie récurrente de 0,5 ME par trimestre jusqu'à la fin de l'exercice 2025, ce revenu étant déjà intégralement sécurisé.

Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, déclare : " Ce premier trimestre 2023 est marqué par la reconnaissance des premiers revenus liés aux redevances de licence et de technologie provenant de notre Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical. C'est une étape importante pour Mauna Kea, qui confirme que la stratégie de partenariats que nous avons annoncée à la fin de l'année 2021 est source de valeur pour nos actionnaires. Dans ce sens, nous allons continuer à construire un ensemble d'opportunités de nouveaux partenariats stratégiques qui permettront d'élargir davantage les marchés du Cellvizio."

M. Loiseau a ajouté : "Nous continuons d'exécuter notre plan stratégique avec succès : nous avons réduit nos charges de manière significative, réaligné l'organisation pour être plus efficace, accueilli des talents de très haut niveau, obtenu de nouveaux résultats cliniques clés dans les domaines du cancer du poumon et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, tout en conservant une bonne dynamique commerciale en gastroentérologie."