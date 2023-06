Mauna Kea Technologies annonce le lancement du transfert de cotation de ses actions vers Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille (p/nCLE), annonce que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, réunie le 2 juin 2023, a approuvé, conformément aux dispositions de l'article L. 421-14 du Code de commerce, le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment C, vers le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation.

Par ailleurs, le Conseil d'administration qui s'est tenu suite à l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023 a décidé de mettre en oeuvre ce transfert. Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.

"La décision de transférer notre cotation sur Euronext Growth est tout à fait naturelle, car ce marché est désormais parfaitement adapté à la taille et au profil de croissance de la Société. Nous bénéficierons ainsi d'une place de marché solide et en expansion pour attirer de nouveaux investisseurs. Cette décision est également économique, car elle nous permettra de réduire certains coûts administratifs et d'allouer nos ressources à des activités créatrices de valeur", a déclaré Sacha Loiseau, Président-directeur général de Mauna Kea Technologies. "Dans le même temps, nous maintiendrons une communication régulière et tout aussi transparente, en conservant les mêmes normes et fréquences de publication financière."

Motifs du projet de transfert

Ce projet de transfert vise à permettre à la Société d'être cotée sur un marché d'entreprises de croissance, à accompagner une tendance de marché qui est ouvert aux investisseurs professionnels et particuliers et à accéder à un marché comptant près de 600 sociétés cotées au 31/05/2023. Le cadre réglementaire plus léger et plus souple lui permettra par ailleurs une plus grande flexibilité en cas d'opérations de marché avec notamment le maintien de l'éligibilité des titres au PEA-PME. Les principales conséquences du projet de transfert sont indiquées en annexe.

Listing sponsor

Dans le cadre de son transfert sur Euronext Growth, Mauna Kea Technologies est accompagnée par Allegra Finance en qualité de Listing Sponsor.

Calendrier prévisionnel du transfert (sous réserve de l'accord d'Euronext Paris) :

-A compter du 15 juin 2023 : dépôt auprès d'Euronext Paris d'une demande de radiation des titres d'Euronext Paris et de leur admission sur Euronext Growth Paris

-Durant la seconde quinzaine du mois de juillet /début août 2023 :

*Autorisation du transfert par Euronext Paris

*Mise en ligne du Document d'information relatif au transfert

*Diffusion du 3ème communiqué de la Société annonçant les dates de transfert effectif

*Publication par Euronext d'un avis de radiation des titres Mauna Kea Technologies sur Euronext Paris (avant bourse)

*Publication par Euronext d'un avis d'admission des titres Mauna Kea Technologies sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

*Première cotation des titres Mauna Kea Technologies sur Euronext Growth Paris.