Mauna Kea Technologies annonce la nomination de Sacha Loiseau au poste de Directeur Général

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, Cellvizio, >la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce la nomination de Sacha Loiseau, Fondateur et actuellement Président du Conseil d'Administration de Mauna Kea Technologies, au poste de Directeur Général, en remplacement de Nicolas Bouvier, Directeur Général par intérim, avec effet immédiat. Monsieur Sacha Loiseau cumulera donc les fonctions de Président et de Directeur Général de Mauna Kea Technologies.

Diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d'un doctorat en astrophysique, Sacha Loiseau, a cofondé Mauna Kea Technologies et en a été le Directeur Général pendant plus de 18 ans, faisant entrer la société en bourse en juillet 2011 sur Euronext. Il occupe le poste de président du conseil d'administration de Mauna Kea Technologies depuis octobre 2018. En outre, Sacha occupe d'autres rôles non exécutifs dans des startups medtech de premier plan, notamment en tant que président du conseil d'administration de Therapixel et de SeqOne Genomics, et en tant que membre du conseil d'administration de Lifen, Gleamer et MDoloris. Sacha est également Venture Partner chez Elaia, une société de capital-risque européenne de premier plan dans la DeepTech.