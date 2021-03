Mauna Kea soutient la recherche sur l'évaluation de Cellvizio pour les patients atteints du covid et souffrant d'insuffisance respiratoire

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce son soutien à la recherche visant à déterminer dans quelle mesure Cellvizio peut être efficace chez les patients atteints de Covid-19 en phase aiguë et/ou prolongée, souffrant de complications respiratoires persistantes.

Mauna Kea offre des moyens techniques aux chercheurs qui aident à démontrer le rôle que Cellvizio pourrait jouer dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19, en évaluant la fibrose pulmonaire et les modifications de la micro vascularisation, ainsi que les dommages au niveau des alvéoles et des capillaires pulmonaires. Ces symptômes sont en effet couramment observés chez les patients souffrant d'infections respiratoires légères ou sévères pendant la phase aiguë et/ou de récupération du covid. Les équipes cliniques intéressées peuvent soumettre leurs projets sur ce site web landing.maunakeatech.com/covid19.

Jouke T. Annema, M.D., Ph.D., professeur d'endoscopie pulmonaire au centre médical universitaire d'Amsterdam (A UMC), a reçu l'autorisation du comité d'éthique pour lancer une étude clinique pilote utilisant la pCLE pour l'évaluation des patients Covid-19 en soins intensifs souffrant d'insuffisance respiratoire (étude enregistrée dans le registre d'essais cliniques néerlandais sous le numéro NL9281). Cette étude est financée par Mauna Kea Technologies.

Le Professeur Annema et son équipe ont précédemment démontré que l'imagerie endomicroscopique de patients souffrant de syndrome respiratoire aigu sévère, non COVID, est sûre et permet d'obtenir une imagerie alvéolaire a un niveau microscopique et de haute qualité permettant de différencier certains critères morphologiques. Ils ont conclu que l'imagerie endomicroscopique a une valeur ajoutée par rapport au scanner thoracique et qu'elle a le potentiel de distinguer les causes principales d'insuffisance respiratoire chez les patients gravement malades en soins intensifs.

"Les caractéristiques de la pCLE dans le syndrome respiratoire aigu sévère lié à la COVID-19 sont inconnues et il est urgent d'acquérir une imagerie très détaillée du compartiment alvéolaire", a déclaré le Professeur Annema, ajoutant que "l'imagerie endomicroscopique pendant la bronchoscopie dans les unités de soins intensifs pourrait améliorer le diagnostic/l'étiologie du syndrome respiratoire aigu sévère lié à la COVID-19 et avoir un impact potentiel sur le traitement".

Dans une autre étude, le Dr Olesya V. Danilevskaya, M.D., Ph.D., du Centre fédéral de recherche clinique de l'Agence fédérale de médecine et de biologie, à Moscou, en Russie, évalue l'imagerie endomicroscopique chez des patients COVID en phase aiguë. Le Dr Danilevskaya a ajouté que "les 15 patients COVID atteints par le syndrome respiratoire aigu sévère, inclus dans cette étude, ont été imagés avec succès et en toute sécurité dans l'unité de soins intensifs avec le Cellvizio pendant la bronchoscopie". Elle a ajouté que "les images d'endomicroscopie seront corrélées aux résultats du scanner thoracique et de l'analyse du lavage bronchoalvéolaire".