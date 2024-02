Mauna Kea se renforce

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies nomme Benoît Chardon en tant que Senior Advisor pour développer son activité de diagnostic des intolérances alimentaires à l'aide du Cellvizio chez les patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable (ou IBS, Irritable Bowel Syndrome en anglais).

La nomination de Benoît Chardon est une décision stratégique visant à accélérer le plan de développement de Mauna Kea Technologies sur le marché des intolérances alimentaires, en s'appuyant d'une part sur plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du bien-être, de l'esthétique médicale et de l'approche marketing direct au patient, et d'autre part sur la récente découverte et l'investissement de Mauna Kea Technologies dans un nouveau protocole clinique exploitant les capacités d'imagerie uniques du Cellvizio pour aider à détecter les intolérances alimentaires chez un grand nombre de patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable.

M. Chardon est un expert reconnu en marketing et en commercialisation avec une longue expérience dans le lancement et l'expansion de nouvelles catégories de produits dans le domaine de la santé et du bien-être, à l'instar de CoolSculpting (racheté par Allergan, désormais filiale d'AbbVie, pour 2,5 milliards de dollars) et FILORGA (racheté par Colgate Palmolive pour 1,5 milliard d'euros).

En tant que Directeur Commercial Monde d'Allurion, M. Chardon a auparavant supervisé les opérations commerciales d'Allurion au niveau mondial et joué un rôle déterminant dans l'expansion de l'entreprise, réalisant une croissance impressionnante de 100% par an, faisant passer les ventes de 3 M$ à 64 M$ au cours des 5 dernières années. Son expertise en matière de stratégie commerciale, de mise sur le marché, de création d'une image de marque et de partenariats avec les fournisseurs afin de générer de la croissance rentable sera une source de synergies idéale pour Mauna Kea Technologies.