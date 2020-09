Mauna Kea : progresse après les résultats

(Boursier.com) — Mauna Kea avance de 2% à 1,03 euro au lendemain de la publication de comptes semestriels encore déficitaires. Le groupe a essuyé un déficit net de 6,7 ME (-8,1 ME un an plus tôt) pour un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros. La perte opérationnelle s'est élevée à -6,2 ME. Au 30 juin, la société disposait d'un solde de trésorerie de 4,2 ME et d'un total de 16,1 ME de dettes à long terme.

Le management a précisé que les ventes préliminaires pour le 3e trimestre devraient se situer dans une fourchette de 1,8 à 2,0 ME, ce qui représente une croissance d'environ +2 à 11% d'une année sur l'autre.

Oddo BHF évoque une publication encourageante. Mauna Kea redresse très rapidement la barre suite au deuxième trimestre foudroyé par l'arrêt des activités des hôpitaux dans le contexte COVID. Les prospects sur les pathologies ciblées par Mauna Kea (gastroentérologie) semblent à nouveau être convertis en ventes de systèmes. Les achats de biens d'équipement reprennent et possiblement la maintenance (services) aussi. L'utilisation ne semble pas encore optimum (baisse des consommables) et sera un point à surveiller dans les prochains trimestres. Le broker reste à l''achat' avec une cible de 2,5 euros.