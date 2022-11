Mauna Kea : perte nette de 6,2 ME

(Boursier.com) — Pour Mauna Kea, le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 s'élève à 3,3 ME, en légère hausse de +2% par rapport à

la période précédente.

La perte opérationnelle est de -5 ME, contre -6 ME au premier semestre 2021.

La perte nette du premier semestre 2022 ressort à -6,2 ME.

Au 30 juin 2022, la société disposait d'un solde de trésorerie de 5,3 ME et d'un total de dettes de 26,4 ME...