Mauna Kea : obtient un PGE de 4 ME

Mauna Kea : obtient un PGE de 4 ME









Crédit photo © Mauna Kea

(Boursier.com) — Mauna Kea renforce sa situation financière en obtenant un prêt non dilutif garanti par l'état français (PGE) à hauteur de 4 millions d'euros. BNP Paribas et Bpifrance octroieront chacun un prêt de 2 millions d'euros à des taux d'intérêt fixes de 0,25% et 1,75% par an, respectivement. 90% des prêts bancaires seront garantis par l'État français dans le cadre du régime des PGE. Chaque prêt a une durée initiale de 1 an. A la fin de la première année, le remboursement du principal dû peut être différé à nouveau, au choix de la Société, pour une durée maximale de 5 ans.

"Cette injection de capital non dilutive, combinée au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros de notre accord de financement avec la Banque européenne d'investissement annoncée début juillet, renforce encore notre situation financière et soutiendra la réalisation de nos initiatives stratégiques de croissance", affirme Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies.