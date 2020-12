Mauna Kea : nomination au conseil

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce la cooptation par le Conseil de Madame Jacquelien Ten Dam, en tant qu'administratrice indépendante, avec effet immédiat. Madame Ten Dam remplace le Dr Jennifer Tseng, qui a présenté sa démission au Conseil après trois ans de mandat. Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée générale ordinaire de Mauna Kea Technologies qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre, devant se tenir en 2021.

Jacquelien Ten Dam a étudié les sciences biomédicales avant de rejoindre Kempen, une banque d'investissement européenne de premier plan, où elle a conseillé des entreprises du secteur des Sciences de la Vie en matière de stratégie, de fusions et acquisitions et de transactions sur le marché des capitaux. Après un passage chez Picnic, une start-up dans le secteur de la vente au détail numérique, elle a rejoint Mimetas en tant que directrice financière. Mimetas développe et commercialise des modèles prédictifs 3D pour la découverte de médicaments.