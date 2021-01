Mauna Kea : le chiffre d'affaires total pour l'année 2020 s'établit à 6,5 ME

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies annonce son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020.

Le chiffre d'affaires total pour le quatrième trimestre 2020 a augmenté de 0,7 million d'euros, soit 41% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,4 millions d'euros

Les ventes de consommables ont diminué de 0,1 million d'euros, soit 5% d'une année sur l'autre, pour atteindre 1 million d'euros.

Les ventes de systèmes ont augmenté de 0,7 million d'euros, soit 192% d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,1 million d'euros.

Les ventes de services ont diminué de 2% d'une année sur l'autre, à 0,3 million d'euros.

Résumé des ventes pour l'année 2020

Le chiffre d'affaires total pour l'année 2020 a diminué de 0,9 million d'euros, soit 12% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,5 millions d'euros.

Les ventes de produits consommables ont diminué de 1,3 million d'euros, soit 32% d'une année sur l'autre, pour atteindre 2,8 millions d'euros.

Les ventes de systèmes ont augmenté de 0,3 million d'euros, soit 12% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,6 millions d'euros.

Les ventes de services ont augmenté de 0,1 million d'euros, soit 16% d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,1 million d'euros.

Au 31 décembre 2020, la société disposait d'une trésorerie de 8,6 millions d'euros, contre 10 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre 2019.

"Les résultats des ventes du quatrième trimestre 2020 ont été supérieurs à notre estimation et reflètent la bonne exécution de notre stratégie, une amélioration continue de nos fondamentaux commerciaux et des volumes de procédures ainsi qu'une amélioration mesurée de l'activité des biens d'équipement dans le monde", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "Les ventes du quatrième trimestre ont augmenté de 41% d'une année sur l'autre, grâce à une augmentation de 44% des ventes aux Etats-Unis et de 37% des ventes dans le reste du monde. La croissance des ventes au quatrième trimestre est principalement due à la poursuite de la demande croissante de nouveaux systèmes que nous avons déjà connue au cours du troisième trimestre et nous pensons que cette forte croissance des ventes de systèmes reflète à la fois un regain de l'activité des biens d'équipement dans le monde et la pertinence de notre nouvelle stratégie ciblée aux États-Unis. Nos ventes du second semestre 2020 ont augmenté de 27% d'une année sur l'autre, ce qui reflète l'amélioration générale de l'environnement économique mondial. Les signes de reprise de l'activité des biens d'équipements dans le monde sur le dernier semestre sont encourageants et nous sommes confiants dans l'amélioration de la demande de consommables à mesure que la reprise mondiale se dessine et que les clients du monde entier retrouvent progressivement une activité normale."