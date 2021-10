Mauna Kea : la reprise se concrétise lentement

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de Mauna Kea Technologies pour les 9 premiers mois de 2021 a augmenté de 0,9 million d'euros, soit +23% d'une année sur l'autre, pour atteindre 5,1 ME.

Notamment, les ventes de consommables ont augmenté de 0,4 ME, soit +23% d'une année sur l'autre, pour atteindre 2,3 ME. Les ventes de systèmes sont en hausse de 0,5 ME, soit +36% d'une année sur l'autre, à 2 ME. Les ventes de services ont été de 0,8 ME, inchangées par rapport à l'année précédente.

Pourtant, le chiffre d'affaires total du 3e trimestre 2021 diminue de 0,3 ME, soit -13 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,8 ME.

"Les résultats de nos ventes du 3e trimestre reflètent une tendance plus faible que prévu en matière de procédures et d'équipements sur nos principaux marchés commerciaux, en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 associés au variant Delta. Nos clients américains ont subi d'importantes perturbations commerciales en raison du COVID au cours des derniers mois et les ventes et placements de biens d'équipement n'ont pas progressé au rythme prévu au début de l'année. La demande de consommables de nos clients américains a été affectée par un volume de patients traités plus faible et par la priorité accordée aux procédures non électives en réponse à l'augmentation des nouveaux cas COVID-19 Delta au cours du trimestre. Comme prévu, le rythme de la reprise dans la région APAC continue d'être inférieur à celui des États-Unis, ce qui a pesé sur la demande de consommables et de systèmes de la part de notre distributeur en Chine. Les résultats des ventes dans la région EMEA ont par contre été très satisfaisants, compte tenu des difficultés persistantes liées au COVID dans cette région", commente a déclaré Robert L. Gershon, président-directeur général de Mauna Kea Technologies.

Perspectives

Concernant les perspectives, Robert L. Gershon indique : "Compte tenu de la reprise plus lente que prévu du marché mondial des biens d'équipement à ce jour et de nos perspectives commerciales revues sur nos principaux marchés mondiaux en raison de la hausse inattendue des cas de COVID-19 liée au variant Delta, nous avons révisé nos prévisions de croissance pour l'année 2021. Il est important de noter que, bien que la reprise post COVID ne soit pas aussi rapide que prévu, nous prévoyons pour le 4e trimestre une amélioration séquentielle de nos ventes. Plus précisément, nous prévoyons au 4e trimestre une augmentation des ventes de l'ordre de 18% à 20% par rapport au 3e trimestre, grâce principalement à la bonne exécution de notre stratégie commerciale, à l'amélioration mesurée de la demande de consommables et à la modeste amélioration de l'environnement des biens d'équipement".