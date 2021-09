Mauna Kea : Johnson & Johnson Innovation monte à 24,24% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 septembre par l'AMF, la société Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (New Brunswick, New Jersey) a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 septembre 2021, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de société Mauna Kea Technologies, et détenir 10 811 687 actions Mauna Kea, soit 24,24% du capital et 23,68% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Mauna Kea. JJDC n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Mauna Kea, ni de poursuivre une stratégie spécifique, sauf à exercer ses droits de vote aux assemblées générales afin de préserver la valeur de sa participation.

Par ailleurs, par courrier reçu le 27 septembre par l'AMF, complété par un courrier reçu le 28 septembre, la société de droit américain Armistice Capital, LLC, agissant pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd. dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 septembre 2021, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de Mauna Kea et détenir, pour le compte dudit fonds, 5 909 000 actions Mauna Kea, soit 13,34% du capital et 12,93% des droits. L'acquisition des titres par Armistice Capital s'inscrit dans le cadre normal de son activité de société de gestion de portefeuille menée sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société Mauna Kea.