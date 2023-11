Mauna Kea : J&J sous les 20% du capital et des droits

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 novembre par l'AMF, la société Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc., basée à Wilmington dans le Delaware, aux Etats-Unis, a déclaré avoir franchi en baisse, le 17 novembre, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Mauna Kea Technologies, et détenir 10.811.687 actions Mauna Kea représentant autant de droits de vote, soit 17,85% du capital et 17,54% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Mauna Kea. Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir 2.181.818 bons de souscription d'actions Mauna Kea exerçables jusqu'au 23 septembre 2029 donnant droit, chacun, à 1 action Mauna Kea, au prix unitaire par action de 1,10 euro.