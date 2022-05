Mauna Kea : étude publiée avec On Target Laboratories Inc

(Boursier.com) — On Target Laboratories Inc, société privée de biotechnologie qui développe des agents d'imagerie moléculaire peropératoire pour cibler et illuminer le cancer pendant la chirurgie, et Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), ont annoncé aujourd'hui la publication d'une étude intitulée "Targeted Detection of Cancer at the Cellular Level During Biopsy by Near-Infrared Confocal Laser Endomicroscopy" dans la revue scientifique à comité de lecture Nature Communications.

L'étude pilote, menée à la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, a évalué l'utilisation de l'agent d'imagerie moléculaire peropératoire d'On Target, CYTALUX (la pafolacianine) injectable, couplé à la plateforme Cellvizio de Mauna Kea, autorisée par la FDA aux États-Unis, pour la visualisation intralésionnelle des cellules ciblées par CYTALUX pendant la biopsie de nodules pulmonaires.

Une procédure moléculaire guidée par l'image (MIP) réalisée à l'aide de l'endomicroscopie laser confocale par aiguille dans le proche infrarouge (NIR-nCLE) peut permettre la détection en temps réel du cancer dans des nodules pulmonaires plus petits et difficiles à visualiser, avec un meilleur rendement diagnostique pendant la biopsie, le tout au cours d'une procédure minimalement invasive de bronchoscopie.

L'étude a démontré que cette nouvelle approche peut identifier de petits volumes de cancer, jusqu'à une seule cellule cancéreuse parmi mille cellules normales, dans un type de nodule pulmonaire connu sous le nom d'opacité en verre dépoli (GGO), qui est particulièrement difficile à identifier et à diagnostiquer avec les technologies existantes. En outre, l'étude a montré que la NIR-nCLE peut fournir des images facilement interprétables en temps réel qui permettent à l'utilisateur de distinguer avec précision les tissus cancéreux et non cancéreux lors d'une biopsie bronchoscopique, avec une sensibilité et une spécificité globales de 100% et 92%, respectivement, et des accords inter- et intra-observateurs très élevés.

"Cette étude marque une étape importante dans le développement de l'endomicroscopie confocale laser par l'aiguille pour son application dans le cancer du poumon. En évaluant l'utilisation de Cellvizio avec CYTALUX, nous avons démontré le potentiel de la toute première technologie d'imagerie moléculaire endoluminale en temps réel pour le cancer du poumon", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur Général par intérim de Mauna Kea Technologies. "Ces résultats démontrent que les procédures guidées par l'image moléculaire menées avec l'endomicroscopie laser confocale à aiguille dans le proche infrarouge ont le potentiel pour devenir un élément incontournable de la suite de bronchoscopie."

"Nous sommes très enthousiastes quant aux résultats de cette étude", a déclaré Chris Barys, Président Directeur Général d'On Target Laboratories. "Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Mauna Kea et de travailler à élargir les indications de nos agents d'imagerie moléculaire peropératoire afin de toucher davantage de patients."