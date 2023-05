Mauna Kea étend sa visibilité financière jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies met en place une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance sous la forme d'un PACEO limité à un maximum de 11,4% du capital, soit un maximum de 5.500.000 actions à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois.

Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6%, dans le respect de la règle de prix et du plafond fixés par l'Assemblée générale, ainsi que d'une commission variable de 2,5% au maximum.

En outre, la société a encaissé ce 31 mai, 2,5 millions de dollars (2,3 millions d'euros) de la part de la Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical à la suite de la réalisation d'étapes contractuelles.

Compte tenu d'une position de trésorerie de 6,7 ME au 31 mai, Mauna Kea dispose désormais d'une visibilité financière jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024, sans tenir compte d'éventuels nouveaux accords stratégiques.

"Notre partenariat avec Tasly Pharmaceutical se déroule comme prévu, une étape importante ayant été franchie aujourd'hui avec la réception de 2,5 millions de dollars supplémentaires de la part de la Joint-Venture. Au-delà de cette collaboration et de la dynamique commerciale constatée au 1er trimestre 2023, il est important de maintenir une gestion financière rigoureuse et de sécuriser la visibilité financière de la Société. Cette ligne de financement, volontairement limitée à un maximum de 11,4% du capital, peut être suspendue à tout moment par la société en fonction de ses besoins réels. Nous réitérons ici une opération déjà réalisée avec succès dans le passé aux cotés de Vester Finance, ce qui témoigne de notre confiance dans la qualité et l'adaptabilité de son exécution", commente Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies.