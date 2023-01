Mauna Kea : en ligne

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies annonce des ventes pour le quatrième trimestre et l'année 2022 conformes aux attentes, à respectivement 2,7 ME et 7,5 ME. Le maintien du niveau d'activité aux Etats-Unis est confirmé à 4,2 ME, malgré des équipes commerciales réduites de 60% suite au repositionnement stratégique. Le groupe rappelle la réception en janvier 2023 d'un paiement de 6,5 MUSD (6 ME) de la Joint-Venture avec Tasly.

"L'année 2022 a été en tout point conforme à nos attentes dans le cadre du repositionnement stratégique annoncé en décembre 2021. Malgré la nécessité de prendre de nombreuses décisions difficiles, je suis fier de la façon dont les équipes ont fait face et de leur engagement en faveur du succès à long terme de Mauna Kea. Nous abordons 2023 avec une forte productivité des ventes aux États-Unis, une dynamique commerciale intéressante en EMEA et ROW, un nouveau partenariat stratégique avec Tasly, un taux de consommation de trésorerie réduit et surtout, une organisation au global plus rigoureuse et plus efficiente", a déclaré Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. "Fort de la conviction croissante que la demande du marché pour la technologie de visualisation exclusive fournie par Cellvizio s'accélère, nous restons déterminés à tirer parti de notre plate-forme technologique afin d'offrir des solutions cliniques à forte valeur ajoutée à nos clients et partenaires".