Mauna Kea : Cellvizio recommandé par la SAGES comme un outil de diagnostic sûr et efficace

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies annonce que le comité "technologies et évaluation de la valeur" (TAVAC) de la Société américaine des chirurgiens gastro-intestinaux et endoscopiques (SAGES) a publié une étude sur la sécurité et l'efficacité de l'endomicroscopie laser confocale comme outil de diagnostic pour l'évaluation des pathologies gastro-intestinales.

Cet article, intitulé "SAGES TAVAC safety and efficacy analysis confocal laser endomicroscopy", a été publié dans la revue internationale à comité de lecture Surgical Endoscopy (doi.org/10.1007/s00464-020-07607-3), la revue officielle de SAGES.

"Nous sommes extrêmement heureux de la recommandation émise par la société savante "SAGES" confirmant la pertinence de l'endomicroscopie laser confocale pour le diagnostic et la surveillance des maladies gastro-intestinales, notamment pour le Reflux Gastro-Œsophagien (RGO), l'oesophage de Barrett et les kystes pancréatiques", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies. "Cette analyse, revue par des pairs, renforce la position du Cellvizio(R) en tant que complément au standard de soins pour cibler efficacement les biopsies et augmenter le rendement diagnostique, améliorant ainsi la prise en charge des patients et optimisant les coûts cliniques grâce à une précision accrue du diagnostic".