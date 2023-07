Mauna Kea : Cellvizio a été installé à l'University College Cork - APC Microbiome Irland

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que Cellvizio a été installé à l'University College Cork - APC Microbiome Irland, un centre d'excellence mondial de la Science Foundation Ireland dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI ou IBD en anglais), sous la direction du Professeur Marietta Iacucci.

Il s'agit également de la première installation de Cellvizio en Irlande à des fins cliniques.

La Pr. Marietta Iacucci, M.D., Ph.D., FASGE, AGAF, qui a récemment rejoint l'University College Cork en tant que Professeur de gastro-entérologie et chercheur clinique à l'APC Microbiome Irland, a déclaré : "Dans notre récente publication et présentation de l'étude Endo-Omics, nous avons démontré que les changements muqueux et microvasculaires détectés par la pCLE in vivo sont associés à la réponse aux médicaments biologiques dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous allons continuer à approfondir nos connaissances grâce à la combinaison de technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse multi-omique et le pCLE."