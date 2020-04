Mauna Kea : autorisation d'accéder à la 2e tranche de 6 ME dans le cadre de l'accord de prêt avec la BEI

Mauna Kea : autorisation d'accéder à la 2e tranche de 6 ME dans le cadre de l'accord de prêt avec la BEI









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui avoir obtenu la confirmation par la BEI de son consentement à verser la deuxième tranche de leur prêt de 22,5 millions d'euros pour un montant de 6 millions d'euros avec des conditions révisées.

L'accord de prêt initial a été signé en juillet 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5 millions d'euros à une date ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions. Le tirage de la deuxième tranche de l'accord de prêt est soumis à la finalisation de la documentation juridique incluant d'autres garanties et est assorti d'un accord d'émission de 500.000 bons de souscription d'actions au profit de la BEI, représentant environ 1,6% du capital social actuel. Cette tranche portera un intérêt annuel de 3% et un intérêt capitalisé de 4 % payable dans 5 ans avec le remboursement du principal.

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'accès à la deuxième tranche de notre accord de financement avec la Banque européenne d'investissement", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies. " La BEI est un partenaire financier important pour Mauna Kea depuis juin 2019 et son soutien continu traduit sa conviction que la capacité d'innovation de Mauna Kea dans le développement de dispositifs médicaux uniques pour améliorer la prise en charge des patients est conforme aux objectifs clés de l'EFSI ou "Plan Juncker". L'accès aux prochains 6 millions d'euros de notre accord de prêt améliorera notre visibilité financière dans la mise en oeuvre de nos initiatives stratégiques de croissance".